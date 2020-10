Preso in estate dalla Roma, Alessandro Florenzi, autore di 2 gol in Ligue 1, stecca in Champions League. E la stampa francese lo sottolinea. Le Parisien gli dà 3 in pagella dopo il ko casalingo contro il Manchester United: "Il terzino destro italiano era atteso in questo tipo di partita di livello più alto. Ha sofferto difensivamente contro Telles e non è più esistito, o quasi, offensivamente. Il che è insolito da quando lui è in Francia"