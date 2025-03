AFP via Getty Images

Psg, Kvaratskhelia: "Abbiamo perso ma è ancora tutto aperto. Ai tifosi del Napoli..."

47 minuti fa



Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Meritavamo di più, abbiamo avuto tante occasioni per segnare, Alisson è stato molto bravo, ma nulla è chiuso, siamo ancora in corsa per il passaggio del turno. Ruolo? Per me è importante giocare, non importa la posizione. Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, tutto è ancora aperto. Il Liverpool è forte, contro il Napoli lo abbiamo affrontato due volte, una volta abbiamo vinto e una abbiamo perso. Napoli? Saluto tutti i tifosi".