Il Paris Saint-Germain è pronto a riabbracciare, sei anni dopo, Leonardo. Il dirigente brasiliano, infatti, nei prossimi giorni ufficializzierà il suo ritorno in Francia. Al momento della firma - come riporta Le Parisien - verrà licenziato l'attuale ds, Antero Henrique, accusato di non essere riuscito a mantenere compatto il gruppo. Una firma che influirà anche sul presidente Al-Khelaifi, che avrà meno margine di manovra sulle decisioni sportive. Lo sceicco qatariota, che oltre al Psg deve gestire anche altri affari imprenditoriali, è sotto gli occhi della giustizia per alcuni casi di corruzione, e l'aiuto di Leonardo potrà permettergli di concentrarsi su altro.



MERCATO - All'erta dovrà stare anche l'allenatore Tuchel, fresco di rinnovo fino al 2021. Il quotidiano transalpino aggiunge che per il tecnico non arriveranno particolari regali: il mercato, infatti, non prevede colpi stratosferici. Anzi, con l'obiettivo di guadagnare 60 milioni entro l'1 luglio, i francesi potrebbero salutare Edinson Cavani. Chi invece dovrebbe restare, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, è Adrien Rabiot.