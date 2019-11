Non è esattamente un separato in casa, non può esserlo uno come Edison Cavani. Anche perché, come riporta Le Parisien, lui continua a comportarsi in modo estremamente professionale, senza parole o dichiarazioni fuori posto. Non ha intenzione di forzare la mano per andarsene dal Psg anzitempo il Matador; tuttavia pensa già al futuro: sa che Tuchel dovrà puntare forte su di lui, soprattutto nella seconda parte della stagione dove di tireranno le somme. L'orizzonte prevedibile è quello di arrivare alla scadenza del contratto a giugno per poi andare a cercare fortuna altrove.