Giornata importante in casa Paris Saint-Germain: questa mattina, infatti, Neymar ha incontrato Leonardo, il quale - secondo L'Equipe - avrebbe riferito all'attaccante brasiliano che la sua cessione, quest'estate, è complicata. Il Barcellona, infatti, ha già fatto sacrifici importanti per De Jong e Griezmann.



Dal Sudamerica, intanto, spunta un curioso retroscena: nei giorni scorsi, Neymar avrebbe rilasciato un'intervista alla trasmissione 'Aqui na Band', in onda su UOL Esporte. Il materiale, però, sarebbe stato rubato, e dunque i contenuti sono andati persi...