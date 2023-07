Il Paris Saint-Germain ha deciso: Neymar sarà ceduto quest'estate. Lo scrive RMC Sport, che spiega come il club abbia optato per questa decisione, in modo da trattenere a Parigi il prossimo acquisto Xavi Simons e non doverlo cedere nuovamente in prestito. Nei piani del PSG, secondo l'emittente transalpina, c'è anche la permanenza di Kylian Mbappé, con cui il rapporto è ai minimi storici. Ormai convinto anche il tecnico Luis Enrique, che avrebbe voluto rilanciare Neymar ma che ora seguirà le direttive del club.