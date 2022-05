Angel Di Maria ha giocato la sua ultima partita con il Psg lo scorso sabato e sua moglie, Jorgelina Cardoso, ha polemizzato con il club parigino per la scelta di non rinnovarlo: "Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un'altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te". L'argentino è vicino a trasferirsi alla Juventus, con la quale i colloqui sono già in stato avanzato.