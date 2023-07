Piccolo terremoto in casa Paris Saint Germain con il presidente Nasser Al-Khelaifi che è accusato di detenzione illegittima e tortura di un uomo in Qatar e che questa mattina ha avuto la visita della polizia francese che ha fatto irruzione nella sua abitazione.



Secondo quanto riferito dalla AFP, l'associazione di stampa francese, l'irruzione negli appartamenti del numero 1 del club parigino, è legata all'indagine partita in seguito all'accusa rivolta dal franco-algerino Tayeb Benabderrahmane, 42 anni, che ha sporto denuncia lo scorso gennaio affermando di essere stato arrestato nel gennaio 2020 in Qatar, dove si era trasferito qualche mese prima per lavorare come lobbista.



Benabderrahmane ha detto di essere stato trattenuto per sei mesi e interrogato dalla polizia locale, in particolare sui documenti che ritenevano essere in suo possesso e che avrebbero potuto rivelarsi compromettenti per Al-Khelaifi, cittadino del Qatar. L'uomo ha poi rivelato di essere stato liberato ed è stato autorizzato a lasciare il Qatar nel novembre 2020 dopo aver firmato un accordo di non divulgazione.