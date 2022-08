Quest'anno il. Sono 11 infatti i giocatori di cui il club parigino vuole liberarsi. Tra questi spunta il nome anche di. Difensore classe '96 arrivato al PSG nel 2018 dallo Schalke per 37 milioni di euro.Dopo aver giocato 27 partite la scorsa stagione, 16 da titolare e 11 dalla panchina, il difensore tedesco è stato messo fuori dal progetto e considerato cedibile. Il PSG infatti vorrebbe cederlo al più presto per sfoltire la propria rosa e avere soldi da spendere per il mercato in entrata.A giugno, perciò, è stato. L'ha però rifiutato l'offerta presentata:. Dalla Gazzetta giungevano voci anche di un possibile interesse del. Interesse che non si è mai concretizzato.Se Milano non è la tappa finale della novella con protagonista Kehrer,. Club che ha individuato in lui il, partito al Barcellona quest'estate. Era anche circolata la voce che si fosse riusciti a raggiungere un accordo club-calciatore. Voce smentita dallo stesso Kehrer: "Non ho trovato l’accordo con nessun altro club, le voci attuali non sono vere. Come giocatore del PSG al momento mi sto concentrando sul mio club e sul mio allenamento quotidiano per essere al top della forma".che ha presentato anche due offerte al club parigino. Secondo L'Equipe, però, gli Hammers stanno ancora aspettando una risposta da parte del calciatore.La situazione di Kehrer, per ora, rimane in stallo.a pochi giorni dalla fine del campionato, nella speranza di poter trovare un nuovo club in cui iniziare una nuova avventura.