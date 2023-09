Marco Verratti ha firmato con l'Al Arabi, squadra qatariota che lo ha prelevato per 50 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. L'affare è ufficiale, ma stasera, prima della sfida tra i capitolini e il Nizza, il Parc des Princes gli ha tributato un commovente saluto, con tanto di maglia celebrativa delle sue 416 presenze complessive nell'arco di 11 anni. Mai una presenza in Serie A, direttamente dal Pescara al Psg, nove titoli francesi e svariate coppe nazionali in bacheca.



I MESSAGGI DEGLI EX COMPAGNI - Matuidi, Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, Thiago Motta: tutti hanno voluto partecipare al video di saluto al centrocampista campione d'Europa con la nazionale italiana nel 2021 a Wembley. "Grazie per tutto quello che hai fatto, rimarrai scolpito nella storia di questo club", la frase più gettonata.