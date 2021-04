Dopo il passaggio del turno contro il Bayern Monaco, a Parigi proseguono le trattative per il rinnovo di contratto di Mbappé, in scadenza nel 2022. Secondo le informazioni dell’Equipe, l’attaccante francese resterebbe volentieri un altro anno, ma vorrebbe aver la certezza di poter essere ceduto nell’estate del 2022 o 2023 al più tardi.



La dirigenza del PSG vorrebbe invece trattenerlo almeno fino all’estate 2023, il che significherebbe farlo rinnovare fino al 2024 per non perderlo a zero. In Francia sono fiduciosi che si possa raggiungere un accordo sulla base di queste condizioni e con un ritocco dello stipendio, che raggiungerebbe i 30 milioni a stagione.