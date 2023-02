Thomas Tuchel è uno dei principali candidati per sostituire Christophe Galtier sulla panchina del PSG. Il tedesco ha detto che tornerebbe in panchina, come testimonia Mundo Deportivo, solo a due condizioni: che gli offrano un ambiente adatto per poter svolgere il suo lavoro senza decisioni esterne ed avere potere decisionale, sia sulle partenze dei giocatori che i prossimi acquisti.