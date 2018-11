ordinaria amministrazione nel primo tempo. Nella ripresa si esalta su Mertens ed in un altro paio di circostanze: combina la frittata sul rigore, ma la responsabilità principale è dei suoi compagniequilibra il Psg, fa pochissimi errori rispetto al Kimpembe della gara d'andata e limita molto gli spazi al Napoli (dal 47' stguida la difesa, esce sempre con i tempi giusti. In Ligue 1 uno come lui si diverte poco, al San Paolo si alterna con Marquinhos nella prima impostazione. Si diverte a chiudere anche di tacco. Poi, è complice della complicata gestione del pallone che porta al rigore su Callejonqualche errore in più rispetto al connazionale compagno di squadra, ma lucidità invidiabile nelle letture. Sbaglia nella ripresa anche meno che nel primo tempo, tenendo bene sull'impeto del Napoliprimo tempo anonimo, costretto ad una fase difensiva importante. Poi, il lampo nel finale di frazione sull'imbucata di Mbappé: ed è bravissimo a trovare il tempo dell'inserimento. Nella ripresa reclama, forse giustamente, un rigoresi alterna nel ruolo, trova una nuova dimensione della sua carriera da regista basso. Nella ripresa, però, si alzano i ritmi e quasi scompare.prende e regala un sacco di botte, stringe il campo al Napoli e cerca sempre di allargarlo al Paris con qualità. Nella ripresa si gode la battaglia, riesce a gestire anche la rabbia agonisticaqualche errore tecnico di troppo, rovinando la classe sprigionata dai compagni. Nella ripresa soffre molto e non esce tra gli applausi (28' stprimi venti minuti da pallone d'oro. Fa tutto, dalla costruzione alla finalizzazione: quando parte è il fattore. Detta il tempo, poi, del passaggio a Mbappé che poi la tocca per Bernat. Fa rabbia quando fa l'indolente, ma è di un livello superiore a tutti: Messi e Ronaldo compresi sul piano della tecnica puragioca più alto, legando il calcio del PSG con qualità. Il Napoli capisce come stringere e lo limita per quanto possibile. Nella ripresa si allinea ai centrocampisti per metterci una pezza alla sfuriata del Napoli (23' stnon c'era bisogno della gara del San Paolo per capire che in campo il Psg ha due palloni d'oro in squadra. Solo Koulibaly riesce ad arginarlo, nel finale di tempo l'assist sovrumano per Bernat tra 7 uomini del Napoli. Nella ripresa grazia il Napoli con una facile conclusione sbagliata: tanto per un talento del suo livellocambia faccia al Psg, gioca un gran primo tempo poi si fa schiacciare dal Napoli. Nel secondo soffre, non trova le contromisure e dopo quattro giornate si ritrova con una sola vittoria nel girone