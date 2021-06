Dopo la vittoria della Champions League da parte del Chelsea guidato da Thomas Tuchel, ospite di Canal+, è intervenuto il ds del PSG Leonardo. "Come ho vissuto il successo di Tuchel in Champions League? È il calcio, sono cose che possono accadere. Sono felice per lui. Credo che la decisione di separarci sia stata comunque giusta. Il suo ciclo nel nostro club era terminato".



Poi a France Football: "Le voci attorno a Pochettino sono stancanti. Parlo con lui ogni giorni per preparare insieme la prossima stagione. Ha due anni di contratto e siamo molto contenti del suo lavoro"