Il PSG smentisce l'imminente cambio in panchina. Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su una possibile partenza di Mauricio Pochettino, corteggiato dal Manchester United, e di un arrivo di Zinedine Zidane, ma il ds dei parigini Leonardo, ad AFP, ha allontanato questo scenario: "Non vogliamo che Pochettino se ne vada. Lui non ha mai chiesto di andare via e nessun club ci ha contattato per lui. Zidane? Abbiamo grande rispetto per lui, per quello che ha fatto da giocatore e allenatore, ma posso dire chiaramente c he non c'è nessun contatto e non c'è stato alcun incontro con lui".