Prosegue la telenovela di mercato tra Neymar e il PSG, con il brasiliano che spinge per tornare al Barcellona. Una situazione speculare, anche se opposta, rispetto a quella di due anni fa, in cui lo stesso giocatore si era imposto per trasferirsi a Parigi. La pensione dorata francese, però, ha già perso ogni tipo di appeal per il brasiliano, che questa estate ha rotto, forse definitivamente, con il club.



LA SITUAZIONE - Neymar non ha preso parte alla tournée estiva e non è mai rientrato a pieno titolo in gruppo, anzi. Continua a lanciare frecciatine al PSG e messaggi d'amore al Barcellona e Messi. Leonardo, però, non ha intenzione di perdere il suo campione senza lottare ed ha in programma un vertice con lo stesso giocatore per cercare di appianare le divergenze e convincerlo a restare. Un ultimo, disperato, tentativo di ricucire uno strappo che si allarga di settimana in settimana.



IL VERTICE - Secondo Le Parisien, Leonardo raggiungerà Neymar in Cina per provare a fargli cambiare idea e trattenerlo almeno un'altra stagione per non veder vanificato l'investimento da 222 milioni fatto per lui. In caso di mancata fumata bianca, potrà partire la trattativa con il Barcellona, pronto a mettere sul piatto Coutinho e Rakitic oltre ad un lauto conguaglio economico. Leonardo, però, non si dà per vinto: tra Neymar e il PSG non è ancora finita...