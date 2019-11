e anche nella serata di mercoledì ha timbrato il cartellino: il gol al Bruges, l'ottavo in nove partite, vale il quarto successo in altrettante gare di Champions League per i parigini e l'aritmetica certezza dell'accesso agli ottavi di finale. L'argentino si trova bene nella capitale francese e non ha nascosto il desiderio di prolungare l'esperienza: " Farò di tutto per restare ", aveva annunciato Icardi pochi giorni fa, ribadendo la volontà di convincere il PSG ad esercitare il diritto di riscatto dall', fissato a- A fornire un feedback al centravanti argentino ci ha pensato l'ex dirigente del Milan e ora ds dei pariginiche nel post partita di Bruges, oltre a commentare le dichiarazioni di Zidane su Mbappé , ha parlato di Icardi dosando entusiasmo e cautela: "​Icardi è stato molto efficace in partite decisive come oggi. Ha detto che farà di tutto per farsi riscattare? Ho letto le sue dichiarazioni (sorride, ndr). Sono molto contento, si vede che sta facendo di tutto. Penso sia una cosa bella che un giocatore abbia un obiettivo.". PSG felice di Icardi, ma siamo solo all'inizio: continuando così tuttavia, le chance di rendere definitivo l'addio all'Inter sono destinate a crescere.