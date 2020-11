Nel corso della Q&A con i tifosi del PSG, Leonardo ha anche commentato i rumors sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: ​ ​"Tutto quello che viene fuori intorno a un nome come quello di Cristiano è perché oggi è il calcio. Se Cristiano si sveglia e dice: 'Vado in un altro club' "In quante squadre può andare? Quante squadre può comprare un giocatore di questo livello? Ci sono cinque o sei squadre. È un cerchio chiuso. Il PSG è in questo cerchio e tutti parlano del PSG. Come al solito, sono prima di tutto opportunità e situazioni. Prepariamo sempre i nostri mercati, con la nostra lista e le nostre priorità. A volte succedono cose straordinarie, ma non è stato così durante l'ultimo mercato. Oggi non ci sono follie".