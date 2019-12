Il direttore generale del Paris Saint Germain, Leonardo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi degli ottavi di Champions Legue che hanno accoppiato i parigini al Borussia Dortmund.



TUCHEL - "Sarà speciale per Tuchel. Tornare dove è diventato un grande allenatore è speciale. Può essere una cosa positiva, ma non si sa mai perché i calcoli contano fino a un certo punto. Giocheremo contro una squadra che cerca il bel gioco e crea spazi. Forse siamo simili, verrà fuori una bella partita".



ICARDI - "Sta facendo molto bene, ha lavorato tanto e sta lavorando tanto. Il detto patti chiari e amicizia lunga me l'avete insegnato in Italia e con lui è così. C'è tanta concorrenza in attacco, ma a lui lo stimola. È arrivato e si è posto nella maniera giusta, è un vero nove che sa sempre la posizione in cui mettersi".



RISCATTO - "Il riscatto dall'Inter? Il suo futuro dipende da lui, mancano ancora 5 mesi ed è importante, però noi siamo molto contenti di lui. ​Il suo futuro è nelle sue mani".