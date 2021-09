Prima della conferenza stampa di Pochettino, Leonardo è intervenuto per smentire le indiscrezioni lanciate da L'Equipe sui dettagli del contratto di Lionel Messi con il PSG: "Non possiamo accettare di farlo uscire in prima pagina su un giornale come L'Equipe. È inaccettabile. È completamente falso. Volevo dirvelo. Penso sia una mancanza di rispetto e non ci è piaciuto. Non capisco la tempistica. È davvero molto lontano dalla verità, sulla durata e sui numeri. Ci sono clausole di riservatezza, ma posso dire che è non è la verità. La durata del contratto è di due anni. È falso, non è quello e non ci è piaciuto".