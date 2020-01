Al termine della gara di ieri contro il Lorient, il ds del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha parlato di Mauro Icardi e del suo futuro: "Riscatto? Abbiamo tempo, l'opzione è scritta ed esiste. Il mercato è aperto, ma dobbiamo restare concentrati su quello che stiamo facendo". In merito alla presunta crisi dell'attaccante, invece, a secco da tre gare di fila, il dirigente brasiliano ha risposto: "Ho sentito dire che è in crisi, ma per favore... Uno che segna 17 gol in 22 partite al primo anno è perchè onestamente sta facendo qualcosa di enorme".



SU CAVANI - “Dobbiamo essere chiari, Cavani vuole andarsene e ci ha chiesto di partire. A noi piacerebbe che rimanesse, ma la sua volontà è diversa e per questo stiamo valutando la situazione. Rispettiamo la volontà di Edinson. Abbiamo ricevuto un’offerta dall’Atletico Madrid, ma non corrispondeva al valore del giocatore”.