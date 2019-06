Il PSG di Leonardo continua a guardare alla Serie A per rinforzare la rosa. In particolare sono due i nomi che stuzzicano l'ex dirigente rossonero: Barella e Milinkovic-Savic. Sul centrocampista del Cagliari c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter, mentre per il serbo l'ostacolo è rappresentato dalla valutazione da 80 milioni che ne fa la Lazio.