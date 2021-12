"Xavi Simons vuole restare ed è normale che voglia un progetto sportivo... Per noi è difficile darglielo, dire che domani sarà così, fra un mese sarà cosà e fra un anno sarà meraviglioso, impossibile. E il regolamento mette il club in una posizione vulnerabile" - ha spiegato Leonardo, DS del Psg, in un'intervista a Le Parisien. Il giovanissimo centrocampista è in scadenza di contratto a giugno.