Il potenziale cambio di maglia in quest'estate di Kylian Mbappé, che sembra davvero arrivato al passo d'addio con il Paris Saint-Germain dopo aver espresso il suo rifiuto ad attivare l'opzione di rinnovo fino al 2025 presente nel contratto con i transalpini, rischia di avere effetti diretti ed indiretti sulle trattative di numerosi top club. Tra cui il PSG stesso. Nel caso in cui, infatti, l'asso della nazionale francese dovesse essere ceduto, a quel punto la società parigina andrebbe davvero all'assalto decisivo per Harry Kane, il quale vorrebbe lasciare subito il Tottenham e sulle cui tracce si sta muovendo da tempo, con tanto anche di pubblica uscita allo scoperto, soprattutto il Bayern Monaco. Il PSG con l'incasso che garantirebbe l'addio a Mbappe potrebbe avvicinarsi sensibilmente agli oltre 100 milioni di euro chiesti dagli Spurs. Lo scrive l'Indipendent.