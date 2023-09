Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa e ha commentato la situazione portieri, Gianluigi Donnarumma insidiato da Arnau Tenas e Keylor Navas ai quali va aggiunto Alexandre Letellier (Sergio Rico ancora in convalescenza dopo la caduta da cavallo): "E' una situazione meravigliosa per un allenatore. Abbiamo 3-4 portieri di altissimo livello, tutti pronti a giocare. In queste sei settimane d'allenamento ho visto che tutti i portieri andavano al massimo ed erano pronti a giocare".