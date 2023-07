Si preannunciano settimane caldissime per il mercato del Paris Saint-Germain. Il caso Kylian Mbappé si è preso inevitabilmente i riflettori, ma sono diversi i giocatori che possono salutare il PSG nelle prossime settimane: qualcuno è rimasto a Parigi come Mbappé, (Dagba, Wijnaldum, Icardi, Paredes, Navas, Draxler e Kurzawa), qualcun altro è partito ugualmente per la tournée in Giappone (Renato Sanches, Fabian Ruiz, Ekitike, Verratti) e sarà valutato da Luis Enrique.



Lo stesso tecnico asturiano ha precisato: "Alcune partenze dovranno essere fatte. Ci servono anche nuovi rinforzi. Useremo queste partite per vedere come ci sentiamo e l'impatto della squadra".