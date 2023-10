allenatore del PSG, ha analizzato così a Prime la vittoria contro il Milan: “, pressandoci alti. Il gol ci ha dato fiducia”.“Mbappé non ha bisogno di un allenatore, basta guardare i suoi numeri:ogni stagione”.“Una delle migliori cose successe da quando siamo arrivati, Galtier gli aveva dato fiducia e noi abbiamo continuato a dargliela perché è un giocatore diverso dagli altri”.In conferenza stampa"I primi 20-25 minuti ha giocato meglio il Milan, sono stati molto bravi. Abbiamo calato mentalmente all'inizio ma dopo il gol di Mbappé siamo riusciti a finire il primo tempo molto meglio ma non per forza meglio del Milan. Nel secondo tempo eravamo una squadra diversa, più fiducia. Abbiamo avuto più occasioni, abbiamo segnato. Secondo tempo migliore"."È il lavoro di Deschamps, non il mio. Ma Zaire-Emery è veramente impressionante. Fa tutto bene, in difesa e in attacco, ha una visione di gioco notevole e fa anche gol. Esempio perfetto per tutti i bambini che vogliono diventare professionisti"."Si muove tanto, una delle sue migliori qualità è tenere il pallone, lo perde poco. È fisico, ha un buon ritmo, può giocare più esterno o centrale"."Abbiamo analizzato il gioco del Milan, come Pioli ha analizzato noi. La loro catena sinistra è molto forte, come lo è la nostra catena destra. Loro tenevano un giocatore su Hakimi che è Musah, noi abbiamo corso più rischi. Poi abbiamo cambiato tattica e il primo gol ci ha permesso di respirare e cambiare la partita"."Sì, l'importante è vincere a prescindere da chi segna. L'importante è che i giocatori diano tutto. Ora si va a Milano e dobbiamo vincere"."No. È il miglior risultato ma non la migliore partita. I primi 20 minuti il Milan ci è stato superiore"."Questo è il gruppo della morte, tutti possono ancora qualificarsi e noi dobbiamo essere i migliori"."Come no, tutte hanno possibilità di passare il girone. Per noi giocare a Milano non sarà facile, ma cercheremo di essere migliori del Milan. Dobbiamo fare la stessa partita e se possibile migliorare. Diventando una squadra uguale sia in casa che in trasferta".