il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, alla vigilia della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Queste sono le partite che tutti i giocatori vogliono giocare, e dove noi allenatori vogliamo essere lì in panchina. Faremo la nostra partita e vogliamo fare bella figura. Dipende da noi, se vinceremo saremo qualificati. Vogliamo farcela".



Vede tranquillo Donnarumma, dopo le critiche degli ultimi tempi?

"Per me le critiche sono ingiuste, è uno dei portieri top al mondo ed è grande fuori e dentro dal campo. Quando sbagliano difensori e attaccanti non ci sono problemi, quando sbaglia un portiere è sempre un caos. Ho grande fiducia in tutti i miei giocatori".



Come cambia la squadra senza Dembele?

"Quando hai una rosa come la nostra, con tantissimi giocatori di qualità, non mi piace parlare di quelli che non ci sono. Preferisco pensare ai tanti calciatori bravi che ho in rosa".