PSG, Luis Enrique: "Dopo Mbappé cercato un percorso diverso. Togliere pressione era la mia preoccupazione"

La notte in cui ilha scritto la storia. I parigini hanno travoltoin finale e conquistato la loro prima Champions League, chiudendo la stagione con il Triplete. Al termine della partita e dopo l'impresa, il tecnico del PSGha parlato a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Dico la verità. Questa settimana la mia preoccupazione maggiore erano le preoccupazioni attorno a una città che non aveva ancora vinto la Champions League, c'era una situazione troppo esagerata. Ho cercato di abbassare questa pressione per arrivare alla partita in condizioni che ci consentivano di giocare al nostro calcio. Di solito capita di giocare un brutto calcio in finale. L'Inter è un'ottima squadra di altissimo livello, siamo stati bravissimi in pressione. Dembélé voglio citarlo per il lavoro straordinario che ha fatto anche in difesa. Poi è ovvio, abbiamo fatto goal con molta facilità".

- "Credo che la cosa importante è aver fatto questo in funzione non di quello che eravamo, ma di provare un nuovo percorso. Abbiamo rispettato la scelta di Mbappé di andare al Real Madrid optando per un percorso diverso, facendo crescere tutti i giocatori che abbiamo preso per questa squadra. Tutti sono cresciuti e hanno fatto fare un balzo in avanti alla squadra, ora tutti giocano".- "Mia figlia è sempre con me spiritualmente dal momento in cui è andata via con il corpo. Una vittoria, una sconfitta non cambiano i sentimenti. Voglio ricordare tutto quello che di buono ha portato nella mia vita. Nella vita si nasce e si muore, tutto il resto si vede".