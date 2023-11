Il tecnico del Psg Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan:



"Abbiamo fatto il primo gol e abbiamo avuto tante opportunità, attaccando sempre. L'unico ma è che abbiamo aiutato la partita a essere pazza: non doveva essere una partita di tennis, ma di calcio. Una volta attaccano loro, una volta attacchiamo noi. Questo non mi è piaciuto"



OCCASIONI - "Mbappé è stato davanti a Maignan due tre volte, Dembélé anche. Dopo il vantaggio si sono difesi ed era molto difficile. Era una partita difficile, ma è stata equilibrata".



PARTITA - "Ho visto due squadre simili. Io preferisco più controllo, tante occasioni da una parte e dall'altra".



DONNARUMMA - "Ha molta esperienza, personalità. Il calcio è passione, i tifosi hanno dimostrato la loro posizione. L'ambiente è così quando sei affezionato ad un giocatore. Ha fatto una grande partita".



MILAN - "Chiaramente è tra le top in Europa! Questo girone è così forte che mancano due gare e tutte e quattro possono qualificarsi agli ottavil il girone è il più forte della Champions. Per noi è stato un peccato, perché se avessimo vinto ci saremmo quasi qualificati..."