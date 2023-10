Il tecnico del Psg Luis Enrique ha elogiato in conferenza stampa le caratteristiche di Lee Kang-In e Gonçalo Ramos:



"Abbiamo tante aspettative e speranze per Lee. Conosciamo il suo livello. Non perde palloni, crea superiorità numerica grazie al dribbling. È un giocatore che ha qualità fisiche molto elevate, sia in difesa o in attacco. Può portarci tante cose, oltre ad essere versatile. Può giocare da esterno destro o sinistro, al centro, a centrocampo, nel falso nove. Per un allenatore è una grande soddisfazione, la sua versatilità può fare la differenza".



RAMOS - ​"Quello che vedete è ciò che gli chiede lo staff. Abbiamo bisogno che venga incontro per far spazio agli altri in profondità, si muove molto bene, non faremo tanti cross e forse non vediamo le sue caratteristiche migliori, ma fa un lavoro fantastico insieme a Kolo Muani. In questo ruolo possono giocare anche Asensio, Barcola e Lee".