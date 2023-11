L'allenatore del Psg, Luis Enrique, ha parlato di Ousmane Dembélé che si è sbloccato nell'ultima sfida di Ligue 1. "Continuo a insistere sul mio assunto. Lui è il giocatore di calcio più influente al mondo. Non ho dubbi a riguardo. Non gli interessa di fare errori, continua sempre a provarci. Non ascolta le critiche e crea sempre cose positive per la squadra'.