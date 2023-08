Alla vigilia del debutto in campionato domani alle 21 contro il Lorient, l'allenatore del Psg Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del caso Mbappé e delle altre situazioni di mercato: "La situazione di Mbappé non è nuova. In passato è già successo un episodio simile e alla fine è stata trovata una soluzione tra giocatore e club, spero sia così anche ora; ma vi ricordo che la filosofia del Psg è che nessuno è al di sopra del club. Neymar e Verratti? Non rivelerò quello che ci siamo detti, di solito non lo faccio. Le scelte che farò faranno capire il mio pensiero su questa situazione".



DEMBELE' - Il prossimo acquisto del Psg dovrebbe essere Ousmane Dembelé, per il quale verrà pagata la clausola rescissoria al Barcellona. Affare in dirittura d'arrivo, come conferma anche Luis Enrique in conferenza: "Ousmane non è ancora un nostro giocatore quindi domani non ci sarà. Possiamo dire che è un giocatore del Psg al 99%, ma manca ancora qualcosa". Manca solo qualcosa...".