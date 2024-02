PSG, Luis Enrique: 'Mbappé? Prima parleranno le parti in causa, poi lo farò io'

Luis Enrique non si sbilancia su Kylian Mbappé. Nella giornata ieri è arrivata la notizia, l'attaccante classe '98 ha annunciato a Nasser Al-Khelaifi che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e lascerà a fine stagione.



Il tecnico del PSG è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Nantes e ha parlato di Mbappé e del nuovo progetto tecnico: "Cambia qualcosa? No, non ho informazioni da dare su questo argomento. Cercherò di chiudere subito la discussione: fino a quando le parti in causa non decideranno e non si pronunceranno, io non commenterò. Io sono l'allenatore. Parlerò quando parleranno le parti in causa. Noi continueremo a lavorare, la squadra è al di sopra di tutti".



FUTURO E PRESSIONI - Luis Enrique nega che la paura possa aumentare in questo momento della stagione: "No. Devi avere personalità per sederti qui. Ci sono sempre voci in giro per il club, critiche, elogi, polemiche... Se a qualcuno non piace, non dovrebbe essere qui".



BARCOLA - Il tecnico si sofferma poi sulla chiamata della Francia per Bradley Barcola, a segno in Champions League contro la Real Sociedad: "Prima di lavorare qui, la mia ultima squadra è stata la la Spagna, mi è piaciuto questo lavoro e quindi non parlerò per Deschamps, sta a lui fare le sue scelta".



FUTURO DEL CLUB - Luis Enrique torna sul futuro del club: "Lavoro ogni giorno con il mio staff e la direzione sportiva, sul presente e sul futuro. Questo è il nostro obiettivo per tutta la stagione".



NANTES - L'allenatore del PSG si concentra poi sul prossimo impegno con il Nantes: "Mi aspetto una partita totalmente diversa da quella con la Real Sociedad. Il Nantes è ben organizzato in difesa, con la voglia di far male in transizione. Difficile giocare in trasferta".



NUNO MENDES - Infine, un punto sul prossimo ritorno di Nuno Mendes: "Ci sono buone notizie. Non è ancora disponibile, ha bisogno di allenarsi con la squadra ma è quasi al 100%. Ha ancora un po' di lavoro da fare. Lo aspetto e questo momento si avvicina", ha detto Luis Enrique.