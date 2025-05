AFP via Getty Images

Archiviata la Ligue 1 e raggiunta la finale di Champions League contro l'Inter, al PSG rimane da giocarsi solo la finale di Coppa di Francia contro il Reims il 24 maggio prima dell'appunamento di Monaco del 31 maggio. Oggi, alla vigilia della sfida con il Montpellier, valida per la 33^ giornata, ha parlato Luis Enrique a PSG TV.

ORGOGLIO - "Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Il rapporto con i tifosi è speciale e per me è importante. Abbiamo giocato bene durante l'anno e questo dimostra le capacità mentali che mettiamo per vincere ogni partita. Rispettiamo i nostri avversari, ma è il momento di dare spazio anche ai giovani".

FORMAZIONE - "Abbiamo un piano definito che dipende dai minutaggi e dagli spostamenti. Dobbiamo bilanciare tutto per arrivare al meglio alle due finali. Ogni giocatore ha un piano personalizzato: mancano le ultime partite per arrivare agli obiettivi e dobbiamo arrivarci mentalmente freschi".

RIPOSO - Anche per questo, come comunicato dallo stesso club parigino, sette giocatori sono stati messi riposo. Riprenderanno gli allenamenti mercoledì 14 maggio: "D'intesa con la direzione sportiva e lo staff tecnico, restano a riposo Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha. Riprenderanno gli allenamenti collettivi mercoledì prossimo".

INTER - "Sarà la prima finale per i tifosi del PSG (quella con il Bayern Monaco era nel 2020, in pieno lockdown, ndr). Meritiamo di vincere questa finale perché abbiamo aspettato a lungo. So che il club è stato fondato nel 1970, quando sono nato io, speriamo che questo legame si dimostri vero e che vinceremo la Champions League. Staremo attenti. L'Inter è abituata a giocare le finali: ne ha fatta una due anni fa".