Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato alla vigilia della partita contro lo Strasburgo ma con la sfida di Champions League contro il Milan alle porte: "L'ho sperimentato da giocatore. Da allenatore, i giocatori hanno uno stimolo potente e forte quando vanno in Nazionale. La prima partita dopo, ti motiva più o meno. Ma quando sei in una grande squadra devi giocare ad alto livello anche se sei meno motivato. Qui ricominciamo prima di una partita di Champions. Spero di non ripetere quel che è successo contro il Nizza (sconfitta in casa per 2-3, ndr). Lo stimolo è la partita contro il Milan ma quella contro lo Strasbrougo sarà molto più difficile. Dovrò attivarli, motivarli contro un avversario molto motivato. Questo è il problema della partita di domani".