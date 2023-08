Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Tolosa-PSG.



NEYMAR - "Penso che sia una decisione che faccia contenti tutti. Vorrei ringraziarlo per il comportamento che ha avuto sin da quando sono arrivato. È un giocatore di classe mondiale e gli auguro il meglio per il prosieguo di carriera".



MBAPPE’ E DEMBELE’: "Kylian è in forma, ha tanta voglia e ha lo spirito giusto. Sono felicissimo di avere un giocatore di classe mondiale come lui. Dembélé? È pronto a giocare dal primo minuto".



SERGIO RICO - "Gli auguro la migliore guarigione e voglio che sappia che tutti supportiamo sia lui che la famiglia".