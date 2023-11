Il tecnico del Psg Luis Enrique ha parlato in vista della gara contro il Monaco: di seguito il commento sull'attivazione dell'opzione di riscatto per l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos.



“Questa è un’ottima notizia, che mi rende felice. Non solo per il giocatore, anche per l'uomo. E' il giocatore del futuro per il club, un giocatore impressionante, capace di variare il suo gioco, sono molto felice che questa opzione sia stata esercitata".