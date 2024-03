PSG, Luis Enrique saluta Mbappé: 'Gli auguro il meglio per il suo futuro'

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, al termine del match di campionato contro il Reims ha salutato ufficialmente Kylian Mbappé, destinato ad andare via a zero a fine stagione: “Auguro a Mbappé il meglio per il suo futuro. Lui è un giocatore fantastico ed è una persona altrettanto fantastica. Gli auguro davvero solo il meglio”.