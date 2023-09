Il tecnico del PSG Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Lione: "Il successo di questa finestra di mercato, e questa è la mia prima al PSG, è evidente. In termini di acquisti e cessioni, abbiamo impostato un progetto per il futuro. Il presidente e Luis Campos hanno fatto un ottimo lavoro".



SU VERRATTI - "Su Marco rimango sulla mia posizione di non divulgare le conversazioni private. Non ho altro da dire. Restano nell'ambito privato anche i consigli che ho potuto dargli".