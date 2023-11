Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Psg il tecnico dei francesi Luis Enrique parla dell’accoglienza che verrà riservata a Donnarumma dai suoi ex tifosi: "Gli amori contestati sono i più desiderati. Questo succede ai calciatori quando cambiano squadra, non è niente di particolare. Esperienza unica per lui, noi faremo il nostro compito nella maniera migliore. Sarà un tifo bellissimo, cercheremo di sfruttare questo ambiente per vedere una bellissima partita di calcio per la gente che verrà".