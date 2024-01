PSG, Luis Enrique vuole Kimmich

Il Paris Saint-Germain si muove sul mercato. Fari puntati sul centrocampo, dove la società vuole intervenire a gennaio e Luis Enrique detta la linea: l'indiscrezione lanciata da L'Equipe trova sponda in Germania, il tecnico del PSG ha chiesto Joshua Kimmich per gennaio ma deve fare i conti con la resistenza del Bayern Monaco, che non intende privarsi di uno dei suoi pilastri nella sessione invernale.



Come evidenzia Sky Sports Deutschland inoltre, l'eventuale operazione Kimmich corre su binari paralleli e separati rispetto a quella per Nordi Mukiele, difensore del PSG che il Bayern vorrebbe regalare a Thomas Tuchel per rafforzare il reparto arretrato.