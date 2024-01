PSG, lungo stop per Skriniar: come cambia il mercato dei parigini

Redazione CM

Il Paris Saint-Germain deve far fronte a una dura tegola nel reparto difensivo. Dalla sfida di ieri contro il Tolosa, valida per la Supercoppa di Francia, è uscito acciaccato Milan Skriniar, difensore centrale ex Inter. Gli ultimi aggiornamenti dalla Francia, parlano di un lungo stop, tale da poter cambiare la strategia di mercato del PSG in entrata.



LUNGO STOP - Come riportato da RMC Sport, l'infortunio patito da Skriniar appare più preoccupante del previsto. Si parla infatti di uno stop che potrà tenere lo slovacco ai box per diversi mesi. Addirittura, prende forma l'ipotesi di non rivederlo in campo fino alla fine della stagione.



FRONTE MERCATO - Uno stop che cambia i piani del PSG sul mercato. In quel ruolo, i parigini hanno accolto da poco Lucas Beraldo, centrale arrivato dal San Paolo per 20 milioni, ma con il forfait di Skriniar si considera di intervenire ulteriormente sul mercato. Tra i nomi associati recentemente al PSG c'è anche quello di Tiago Djalo del Lille, su cui è forte l'interesse dell'Inter. Il portoghese classe 2000 è in scadenza a giugno 2024.