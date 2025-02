AFP via Getty Images

(quattro in generale, contando la Coupe de France). Nella delicata sfida di vertice fra il Paris Saint-Germain e il Monaco, match valido per la 21a giornata di Ligue 1,, una giocata che ha permesso ai parigini di passare in vantaggio nell’incontro coi monegaschi.E’ il 54’ appena scoccato quando il PSG recupera palla in trazione offensiva, sorprendendo la retroguardia avversaria scoperta nella situazione. La sfera arriva sui piedi di Barcola che verticalizza immediatamente per il georgiano – arrivato per 70 milioni di euro nel mese di gennaio – che controlla dolcemente in piena area di rigore, supera un difensore con una sterzata leggera e scavalca l’estremo difensore,(dopo l’assist all’esordio) e tornando al gol dopo più di tre mesi – l’ultima firma risaliva alla sfida di San Siro vinta dal Napoli contro il Milan -.

– in una sfida che il PSG ha vinto per 4-1, ndr – all’interno di un club che ha, nel pre-partita, annunciato i rinnovi ufficiali di Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha e del tecnico Luis Enrique.