Un episodio di rara gravità è avvenuto nelle ore immediatamente successive alla partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Manchester United. Freschissima ancora la delusione dei supporters parigini, eliminati agli ottavi di finale della competizione per la terza stagione di fila, così come l'euforia di quelli inglesi, tra cui 4 persone che subito dopo il match hanno chiamato un taxi per recarsi nel centro della città. Non potevamo lontanamente immaginare che la loro gioia potesse infastidire a tal punto il conducente, evidentemente tifoso del PSG, da scatenare la sua violenta reazione, fino all'accoltellamento di un uomo di 44 anni, costretto nelle ore successive a un intervento d'urgenza.



A scatenare la furia del tassista i canti dei suoi passeggeri a sostegno del Manchester United, da lì l'invito deciso a scendere dalla vettura e poi la minaccia nei confronti di una donna facente parte del gruppo con un coltello in mano. Secondo la ricostruzione della polizia, che ha immediatamente arrestato l'aggressore, la persona ferita avrebbe ricevuto un fendente in pieno petto per difendere la ragazza e da subito le sue condizioni sono apparse serie. La corsa all'ospedale Georges Pompidou e poi l'intervento per contenere un versamento di sangue nei polmoni per scongiurare il peggio. Il tassista si trova ancora in stato di fermo, mentre al momento non è stata ancora rinvenuta l'arma utilizzata.