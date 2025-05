Getty Images

PSG, Marquinhos: "Inter-Barcellona? Ero nervoso pure io a casa. Hanno una mentalità pazzesca"

Federico Targetti

36 minuti fa



Marquinhos, difensore e capitano del Paris Saint-Germain finalista di Champions League, ha parlato a Prime Video dopo il 2-0 all'Arsenal nella semifinale di ritorno:



"La finale ha un sapore bellissimo, io sono qua da tanto tempo e so che bisogna superare tante squadre forti. Abbiamo seguito un lungo cammino, ora dobbiamo completare l'opera. Meno stelle, più vittorie? Tutto ci ha portato qua, è il DNA che piace ai tifosi, quello che abbiamo avuto in passato ha formato il Paris Saint-Germain che siamo oggi, siamo tutti molto contenti".



FINALE CON L'INTER - "Inter-Barcellona? Ero nervoso pure io a casa. Conosco l'Inter, ho giocato in Italia e so che istituzione è, hanno una mentalità incredibile. Abbiamo tempo di vedere cosa dobbiamo migliorare e dove possiamo far loro male, poi in una finale è una questione di dettagli".