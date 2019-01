Intervistato dopo la clamorosa vittoria per 0-0 contro il Guingamp l'attaccante del PSG, Kylian Mbappé e corteggiatissimo da Juventus e Real Madrid ha aperto la porta ad un addio al club paragini nel suo futuro.



FUTURO - "Sto molto bene qui, però nel calcio non si sa mai. Ho un contratto fino al 2021 e ora non è il momento di pensare ad altre cose. A gennaio abbiamo bisogno di qualche rinforzo, lo sappiamo. Ma a questo ci pensano altre persone"