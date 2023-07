"O il rinnovo, o la cessione. Hai 30 giorni per decidere".- quindi non ci sarà per la gara del 1° agosto contro l'Inter - il presidente Al Khelaifi è convinto che il giocatore abbia già un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione ma non vuole perdere a zero uno dei giocatori più importanti al mondo. Il contratto dell'attaccante scade il 30 giugno 2024, i giorni passano e RMC Sport ha pubblicato un messaggio della società: ". Il 21 maggio 2022 sei apparso al Parc des Princes con una maglia che riportava l'anno 2025, un messaggio chiaro per tutti i nostri tifosi. Questa tua scelta causa un grave danno alla società e provoca profondo dolore".- Una rottura totale registrata anche dal Real Madrid, che nel frattempo sta studiando la strategia migliore per portare Mbappé in Spagna. Quanto costa prenderlo subito, a un anno dalla scadenza del contratto?. L'obiettivo di Florentino Perez è quello strappare l'ok del francese e rimandare il suo arrivo di un anno, quando il contratto con il Psg terminerà e potrà liberarsi a parametro zero. La speranza delle Merengues, l'incubo del Psg.- Chi 400 milioni sul piatto potrebbe metterli davvero è l'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita che in questa sessione ha già preso Ruben Neves, Milinkovic e Koulibaly.. Cifre da capogiro che al momento fanno solo parte di uno scenario ipotetico, offerte concrete non ne sono arrivate. Come non è arrivata la convocazione per la tournée in Giappone e Corea del Sud. Mbappé resta a casa, e riflette sul suo futuro.