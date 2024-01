@KMbappe, en zona mixta



“No tomé mi decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente Al Khelaifi, todas las partes están protegidas”



“El foco está en el equipo, no en mi situación”



@lequipedusoir



#PartidazoCOPE

, in scadenza di contratto a giugno e sempre nel mirino del Real Madrid, ha dichiarato dopo la Supercoppa di Francia vinta contro il Tolosa: "Abbiamo un accordo con il presidente Al-Khelaifi per cui tutte le parti sono tutelate. Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro, quando avrò fatto una scelta la comunicherò senza problemi".