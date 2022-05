Dopo l'annuncio del rinnovo con il PSG, avvenuto ieri sera, durante la notte Kylian Mbappé ha scritto un piccolo messaggio per i tifosi su Twitter. Postando lo scatto che lo ritrae con la maglia numero 2025, come l'anno in cui scadrà il nuovo contratto, la stella francese ha espresso la propria gioia: "L'avventura continua".